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Війна з Росією: хроніка
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Росія уночі атакувала Україну 15 ракетами та 18 "шахедами", - Генштаб

2 червня, 2023 п'ятниця
06:48
Війна з Росією обстріл, ППО

Уночі на 2 червня ворожі війська застосували для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних Shahed. Українській ППО вдалося знищити усі повітряні цілі

Про це у ранковому зведенні 2 червня звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що Російська Федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України.

Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БПЛА Shahed - усі ці повітряні цілі знищили українські захисники. Інформація уточнюється.

Ворог завдав 14 ракетних, 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з РСЗВ по Україні протягом доби

Протягом 1 червня противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" по Києву, (знищено українськими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.

Крім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

ЗСУ відбили 25 атак росіян: ситуація по напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили 25 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Завдав авіаційного удару в районі Галаганівки Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Єліне, Містки, Хотіївка, Тимоновичі, Янжулівка, Красний Хутір та Миколаївка Чернігівської області; Середина-Буда, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угроїди, Краснопілля, Славгород Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та біля Куземівки на Луганщині.

Завдав авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка - Луганської. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині.

Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне і Миколаївка Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Біла Гора, Олександро-Шультине Донецької області.

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку війська РФ наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївка та Водяне Донецької області.

Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська продовжують вести оборонні дії.

Завдали авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Здійснили обстріли населених пунктів Іллінка, Велика Новосілка, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області; Марганець та Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Веселе, Іванівка, Інгулець, Садове, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

На Херсонщині окупанти визначили 1 вересня кінцевим терміном для отримання російського паспорта

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна адміністрація визначила 1 вересня цього року кінцевим терміном отримання паспорта громадянина російської федерації з обов’язковою письмовою відмовою від українського паспорта", - йдеться в повідомленні.

Також місцеві енергетичні компанії повідомляють про обов’язкове перепідписання нових договорів на постачання електроенергії тільки при наявності російського паспорта.

Усім українським громадянам, які відмовляться від отримання російських документів, погрожують припиненням постачання електроенергії, депортацією, конфіскацією майна та примусовим виселенням із власних осель.

Сили оборони уразили 1 пункт управління, ЗРК і 5 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки загарбників.

Крім того, ЗСУ вдалося знищити 2 ворожих ударних БПЛА типу "Ланцет" та 1 розвідувальний БПЛА типу "Орлан-10".

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