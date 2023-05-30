Росія утримує в Чорному морі сім кораблів, серед них чотири носії "калібрів"
Станом на 30 травня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі сім кораблів, серед яких чотири носії крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
На цих ракетоносіях може бути до 24 "калібрів".
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебувають сім російських кораблів, серед яких - один носій "калібрів". Загальний залп – до 4 ракет.
- 29 травня в Чорному морі перебували три ворожі ракетоносії.
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