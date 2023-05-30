Про це повідомила пресслужба ВМС.

На цих ракетоносіях може бути до 24 "калібрів".

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебувають сім російських кораблів, серед яких - один носій "калібрів". Загальний залп – до 4 ракет.