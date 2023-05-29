Росія вивела на бойове чергування надводний ракетоносій

Про це у телеграмі повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ранком ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 "калібрів". Зараз в Чорному морі 6 ворожих кораблів, в Азовському – 1", - наголосив він.

Читайте також: Нічна атака Росії: над Києвом збили понад 40 повітряних цілей, в Одесі пошкоджена портова інфраструктура

В ОК наголошують на досить високому рівні ракетної загрози.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Переходьте в укриття, не знімайте і не поширюйте роботу сил ППО", - радять українцям.