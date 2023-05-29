Росія вивела на бойове чергування надводний ракетоносій
Уранці 29 травня Російська Федерація вивела на бойове чергування один надводний ракетоносій, який може бути споряджений 8 "калібрами"
Про це у телеграмі повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"Ранком ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, спорядження якого до 8 "калібрів". Зараз в Чорному морі 6 ворожих кораблів, в Азовському – 1", - наголосив він.
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В ОК наголошують на досить високому рівні ракетної загрози.
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Переходьте в укриття, не знімайте і не поширюйте роботу сил ППО", - радять українцям.
- 28 травня в морі в Чорному морі не фіксували жодного ракетоносія РФ.
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