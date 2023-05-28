В Чорному морі не зафіксовано жодного ракетоносія РФ, - Гуменюк
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що на бойовому чергуванні в Чорному морі не зафіксовано жодного ракетоносія РФ, всі кораблі заведені до бухти Новоросійська
Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо"
"Росіяни намагаються розосереджувати свої кораблі в Чорному морі. Всі свої кораблі намагаються тримати ближче до Новоросійська. Саме тому зараз всі ракетоносії Чорноморського флоту РФ заведені до бухти Новоросійська. В Чорному морі перебуває 7 кораблів, а також один в Азовському морі. Зараз вони намагаються збирати оперативні дані. Зокрема запускати розвідувальні безпілотники", - розповіла Гуменюк.
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