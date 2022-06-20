Росія вбила трьох цивільних на Донеччині
20 червня російські військові у Донецькій області вбили трьох мирних жителів, ще двох поранено
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
"Росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 людини дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
Він нагадав, що неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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