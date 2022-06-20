Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"Росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Старій Миколаївці та Кураховому. Ще 2 людини дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Він нагадав, що неможливо встановити кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.