Росія вдарила авіацією по Одещині двома ракетами: спрацювала ППО

Інформацію про авіаудар спершу підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ворог намагається завдавати ракетні удари по Одесі, Одещині та по всій території України. Ми всі тримаємось, бо ми разом і сьогоднішній ракетний обстріл, який відбувся, його наслідки були б набагато більшими, якби не наші сили ППО. Ворог наносить не лише ракетні удари, інтенсивніше проводить повітряну розвідку. Скаженіє. Він розуміє, що програє", - йдеться у відео Братчука.

Також речник Одеської ВА наголосив, що зараз не можна ходити на пляжі.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що Росія вдарила по Одеському районі двома ракетами.

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