Росія вибудовує ешелоновану оборону на лівому березі Херсонської області, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У Генштабі ЗСУ визнали, що російські сили мають "досить серйозну" лінію укріплень у Херсонській області. За даними експертів, окупанти на Херсонщині тримають оборону у "складних бліндажах, які зводилися протягом кількох місяців".

Російські війська також сильно замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від річки Дніпро), де нині утримують позиції українські сили. Окупанти не розміщують своїх сил на безпосередній лінії фронту на східному березі, ймовірно, у спробі захистити живу силу від ударів української артилерії та безпілотників.

Цікаво, що російське командування на Херсонському напрямку відмовилося ввести в бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії, воліючи натомість зберігати залишки цих формувань у ближніх тилових районах та другорядних ешелонах оборони.

Повідомляється, що російські війська в Херсонській області не створили суцільних видимих оборонних укріплень, і, схоже, збудували глибоко розосереджену мережу окремих укріплень, що розташовані на відстані від лінії фронту.

Однак, на думку аналітиків, окремі зміцнення, розташовані далеко від лінії зіткнення, можуть бути ефективними лише в тому випадку, якщо вони залишаться прихованими. Осінні та зимові погодні умови можуть виявити деякі приховані позиції росіян.