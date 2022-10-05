Про це повідомила пресслужба компанії.

"Газпрому" спільно з італійськими покупцями вдалося знайти рішення щодо формату взаємодії в умовах регулятивних змін, що відбулися в Австрії наприкінці вересня. Австрійський оператор повідомив про готовність підтверджувати транспортні номінації ТОВ "Газпром експорт", що дозволяє відновити постачання російського газу через територію Австрії", - йдеться у повідомленні "Газпрому".

Таким чином після короткої зупинки Росія відновлює постачання газу через Австрію до Італії.

1 жовтня Газпром припинив постачання газу до Італії. У компанії стверджують, що зробили це, оскільки австрійський оператор відмовився підтвердити "транспортні номінації" після регуляторних змін, запроваджених в Австрії наприкінці вересня. Натомість Міністерство енергетики Австрії заявило, що "Газпром" не підписав зміни до контракту, які показують коригування технічних правил, що зазвичай вносяться на початку кожного газового року.

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