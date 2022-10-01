Про це пресслужба енергетичної компанії Eni заявила в суботу.

"1 жовтня 2022 року "Газпром" повідомив, що не може підтвердити постачання запитуваних на сьогодні обсягів газу через заявлену неможливість транспортування газу через Австрію. Таким чином, сьогодні потоки російського газу, призначеного для Eni через точку входу Тарвізіо, будуть нульовими", - йдеться у повідомленні компанії.

Водночас представник Eni в коментарі агентство ANSA зазначив, що Австрія продовжує отримувати газ у точці доставлення на кордоні Словаччини та Австрії.

"Ми працюємо над тим, щоб перевірити з "Газпромом", чи можливо відновити потік до Італії", - зазначив він.

1 жовтня Газпром скоротив постачання газу й до Молдови. Постачання природного газу до Молдови російська компанія скоротить приблизно на 30%. На день раніше віцепрем'єр Молдови Андрій Спіну заявив, що Газпром попередив Молдову про скорочення постачань. Спину заявив, що за скороченням стоять технічні проблеми й країна попросить Газпром збільшити постачання.

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