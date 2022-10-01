Газпром з початком опалювального сезону скоротить постачання газу до Молдови на третину
Російський Газпром з 1 жовтня починає скорочувати постачання природного газу до Молдови приблизно на 30%
Про це повідомляє Reuters з посиланням на директора газової компанії "Молдовагаз" Вадима Чебана.
На день раніше віцепрем'єр Андрій Спіну заявив, що Газпром попередив Молдову про скорочення постачань. Спину заявив у суботу, що за скороченням стоять технічні проблеми і країна попросить Газпром збільшити постачання.
"Причина скорочення постачання газу була пояснена Газпромом надто пізно", - заявив Спіну на пресконференції, додавши, що технічні проблеми не можна вважати "об'єктивною причиною".
Спіну сказав, що Молдова має близько 53,5 млн кубометрів газу в підземних сховищах України та Румунії, які можуть бути використані.
Країна також планує заощаджувати газ коштом використання мазуту у своїх енергоблоках.
Чебан раніше заявив, що Молдовагаз заплатив Газпрому 23,9 млн доларів у п'ятницю, щоб покрити залишок простроченого авансового платежу за вересневі постачання природного газу і закрити борг у розмірі 35,9 млн доларів.
У Молдові були побоювання, що з 1 жовтня Газпром може припинити подачу газу.
- 29 вересня Естонія офіційно заборонила імпортувати російський газ із 1 січня. Мета - чинити тиск на Росію, щоб вона припинила військову агресію проти України, оскільки природний газ є важливим джерелом доходів Росії.
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