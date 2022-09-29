Естонія офіційно заборонила імпортувати російський газ із 1 січня

Про це повідомило видання Postimees.

Заборона діятиме також і на надання послуг, пов'язаних із транзитом, на імпорт природного газу та купівлю з метою транзиту чи закачування у мережі розподілу.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що ще у квітні в уряді Естонії домовилися припинити імпорт російського газу в країну до кінця 2022 року та компенсувати ці постачання завдяки орендованому СПГ-терміналу. Тепер це рішення закріплене офіційно.

Мета - чинити тиск на Росію, щоб вона припинила військову агресію проти України, оскільки природний газ є важливим джерелом доходів Росії, додав Рейнсалу.

Рішення вплине насамперед на газові підприємства Естонії, які мають ліцензії на імпорт російського газу. Для побутових споживачів цей захід не призведе до зміни у постачаннях, оскільки з квітня 2022 року природний газ із Росії до Естонії майже не постачався.

За словами міністра економіки та інфраструктури Рійни Сіккут, рішення не впливає на безпеку постачань газу до Естонії.

"Щоб забезпечити наявність газу після закінчення російського імпорту, ми зробили кілька кроків, наприклад, створили технічну базу для приймання постачань зрідженого газу та збільшили пропускну спроможність точок підключення, які вже існують. Щоб ще більше знизити ризики, ми також створили державний стратегічний резерв газу в Центрі стратегічних ресурсів Естонії", - сказав Сіккут.

27 вересня з газопроводу "Північний потік-2" у Балтійське море вилився газ. Прем'єрка Данії назвала це результатом навмисних дій.

Пізніше шведські сейсмологи зафіксували на місці аварій трубопроводів "Північних потоків" два вибухи.

Британська розвідка припустила, що Росія підірвала "Північні потоки" підводним дроном.

29 вересня міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що інцидентами з витіканням на газопроводах "Північного потоку" Росія може намагатися відвернути увагу від України.

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