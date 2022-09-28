Про це пише The Times із посиланням на поінформоване джерело.

Найбільш вірогідний сценарій, на думку джерела, полягає в тому, що Росія таємно доставила автономний підводний апарат з вантажем в окремі місця на трубопроводах, побудованих для транспортування російського природного газу до Європи.

За словами джерела, підводний апарат міг бути запущений з невеликого судна, такого як рибальський човен, ще кілька місяців тому, а потім поруч із трубопроводами могли бути скинуті вибухові пристрої були скинуті.

"Вони могли перебувати там місяцями, чекаючи, коли їм дадуть вибухнути", – додав співрозмовник The Times. За його словами, вибух міг бути ініційований, приміром, за допомогою джерела шуму певної частоти, яке могло бути скинуте у воду в потрібний для РФ час.

Відомо, що "Північні потоки" оточені сталевим корпусом товщиною від 27 до 41 міліметра, а також бетонним покриттям товщиною від 60 до 110 міліметрів. Щоб пробити їх, знадобилося б багато вибухівки.

Версію з підводними човнами експерти відкидають, оскільки вода в Балтійському морі недостатньо глибока для їхнього розгортання.

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

28 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі. Того ж дня Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на витікання газу на російських трубопроводах системи "Північний потік".

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що військові країни будуть спрямовані на захист енергетичних об'єктів через пошкодження "Північних потоків".

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