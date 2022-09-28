Про це повідомляє VG з посиланням на заяву прем'єра Стьоре.

"Військові будуть більше присутніми на норвезьких нафтових і газових установках", – сказав Стьоре на пресконференції, уточнивши, що військово-морські сили займатимуться захистом офшорної інфраструктури, тоді як поліція посилить охорону об’єктів на землі.

Норвезький прем’єр додав, що у вересні була зафіксована "аномальна" активність безпілотників у Балтійському морі. Водночас за словами Стьоре, конкретних загроз для Норвегії наразі зафіксовано не було.

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися витікання газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

28 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі. Того ж дня Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на витікання газу на російських трубопроводах системи "Північний потік"

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb