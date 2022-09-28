Пошкодження "Північних потоків": Норвегія спрямує військових на захист нафтових і газових веж країни
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що військові країни будуть спрямовані на захист енергетичних об'єктів через пошкодження "Північних потоків"
Про це повідомляє VG з посиланням на заяву прем'єра Стьоре.
"Військові будуть більше присутніми на норвезьких нафтових і газових установках", – сказав Стьоре на пресконференції, уточнивши, що військово-морські сили займатимуться захистом офшорної інфраструктури, тоді як поліція посилить охорону об’єктів на землі.
Норвезький прем’єр додав, що у вересні була зафіксована "аномальна" активність безпілотників у Балтійському морі. Водночас за словами Стьоре, конкретних загроз для Норвегії наразі зафіксовано не було.
Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталися витікання газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.
- 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- 28 вересня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі. Того ж дня Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на витікання газу на російських трубопроводах системи "Північний потік"
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе