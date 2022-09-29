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"Північними потоками" РФ може намагатися відвернути увагу від України, - міністр оборони Естонії

29 вересня, 2022 четвер
12:57
Світ міністр оборони Естонії Ханно Певкур

На думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура, інцидентами з витіканням на газопроводах "Північного потоку" Росія може намагатися відвернути увагу від України

Про це повідомляє портал ERR.

"Росія хотіла б, щоб європейські країни, союзники по НАТО займалися своїми внутрішніми справами. Це все для того, щоб Росія могла спокійно займатися Україною" – сказав Певкур.

За словами глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, Росія почала ескалацію поступово.

"Адже найближчими днями має відбутися юридичне, на думку Росії, розчленування України, і вона обіцяла захищатися всією своєю ядерною міццю. І якщо Росія вдасться до такої терористичної операції, то нам слід подумати про нагляд за своєю стратегічною інфраструктурою, адже те, що можливо під водою, може трапитися і на землі. Фактично це ж і відбувається в економічній зоні союзників", - зазначив він.

Певкур зі свого боку вказав на те, що в якийсь момент газопровід доведеться лагодити, і це потребуватиме охорони.

"А тепер уявіть: одного чудового дня в міжнародних ЗМІ з'являється новина про те, що російські військові кораблі прямують до Данських проток для охорони на час ремонту трубопроводу, і, сюрприз-сюрприз, створюють там якусь бульбашку ППО, тим самим закриваючи доступ до Балтійського моря. Росія не робить жодного кроку без стратегічного інтересу", - застеріг Певкур. 

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витікання газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

  • 27 вересня з газопроводу "Північний потік-2" у Балтійське море вилився газ. Прем'єрка Данії назвала це результатом навмисних дій.
  • Пізніше шведські сейсмологи зафіксували на місці аварій трубопроводів "Північних потоків" два вибухи.
  • Британська розвідка припустила, що Росія підірвала "Північні потоки" підводним дроном.

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Росія
Естонія
Північний потік
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