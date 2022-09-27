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На місці аварій трубопроводів Північних потоків зафіксовано два вибухи, - шведські сейсмологи

27 вересня, 2022 вiвторок
17:50
Новини Місце аварії на трубопроводі Північний потік

Вимірювальні станції в Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2

Про це повідомляє SVT.

Шведська національна сейсмічна мережа виявила два явних вибухи у районі витоків газу в понеділок. Один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на 30 вимірювальних станціях на півдні Швеції.

"Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Без сумніву, це був вибух", - зазначив Бйорн Лунд, викладач сейсмології та директор Шведської національної сейсмічної мережі, яка вимірює шведські землетруси та вибухи.

Перший вибух був зафіксований о 2:03 в ніч на понеділок, другий - о 19:04 ввечері в понеділок.

Повідомлення про витік газу надійшло від морської адміністрації о 13:52 та о 20:41 у понеділок - після того, як кораблі виявили бульбашки на морській поверхні.

SVT має координати зафіксованих вибухів, і вони в тому ж районі, де були зареєстровані витоки газу.

За словами Бйорна Лунда, інформація про вибухи передана Збройним силам Швеції.

  • Нагадаємо, сьогодні стало відомо про відразу три підводні аварії на трубопроводах "Північного потоку" та "Північного потоку-2". Російський оператор газогонів назвав їх "безпрецедентними", а німецькі фахівці вбачають у їх виникненні диверсії, не виключено, що з боку Росії. Згодом з'явились фото з місця подій.

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