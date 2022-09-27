На місці аварій трубопроводів Північних потоків зафіксовано два вибухи, - шведські сейсмологи
Вимірювальні станції в Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2
Про це повідомляє SVT.
Шведська національна сейсмічна мережа виявила два явних вибухи у районі витоків газу в понеділок. Один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на 30 вимірювальних станціях на півдні Швеції.
"Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Без сумніву, це був вибух", - зазначив Бйорн Лунд, викладач сейсмології та директор Шведської національної сейсмічної мережі, яка вимірює шведські землетруси та вибухи.
Перший вибух був зафіксований о 2:03 в ніч на понеділок, другий - о 19:04 ввечері в понеділок.
Повідомлення про витік газу надійшло від морської адміністрації о 13:52 та о 20:41 у понеділок - після того, як кораблі виявили бульбашки на морській поверхні.
SVT має координати зафіксованих вибухів, і вони в тому ж районі, де були зареєстровані витоки газу.
За словами Бйорна Лунда, інформація про вибухи передана Збройним силам Швеції.
- Нагадаємо, сьогодні стало відомо про відразу три підводні аварії на трубопроводах "Північного потоку" та "Північного потоку-2". Російський оператор газогонів назвав їх "безпрецедентними", а німецькі фахівці вбачають у їх виникненні диверсії, не виключено, що з боку Росії. Згодом з'явились фото з місця подій.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.74
Купівля 40.74Продаж 41.72
-
EUR
Купівля 39.19Продаж 40.38
- Актуальне
- Важливе