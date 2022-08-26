Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни.

В ISW також не вірять в заяви росіян про те, що Україна обстрілює ЗАЕС.

"Російські джерела звинуватили українські сили у вогні по ЗАЕС, але Росія не надала чітких доказів того, що українські війська завдали удару по АЕС. Нездатність росіян надати однозначні докази широкомасштабного обстрілу від України, заслуговує більшої уваги, адже РФ контролює територію і може надати більш переконливі докази набагато легше, ніж Україна", - пишуть у звіті.

Аналітики відзначили, що російські військові мілітаризували Запорізьку АЕС, хоч об'єкт розташований далеко від лінії фронту.

"Російські війська також сильно мілітаризували ЗАЕС з моменту її захоплення, попри те, що об’єкт знаходиться далеко від лінії фронту та не має ризику неминучої наземної атаки з боку України. Такі вчинки росіян роблять набагато більшу ймовірність, що саме РФ несе відповідальність за кінетичні атаки на ЗАЕС та навколо неї", - йдеться у повідомленні ISW.