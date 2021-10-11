Росія викрала формулу COVID-вакцини британської компанії AstraZeneca, - The Sun
За інформацією британської розвідки, російський шпигун викрав формулу COVID-вакцини британської компанії AstraZeneca
Про це повідомляє The Sun.
Згідно з повідомленням, британські служби безпеки мають докази того, що шпигуни президента РФ Володимира Путіна викрали важливі дані про вакцину від COVID-19 компанії AstraZeneca.
Так, зазначається, що російська компанія Sputnik використовує технологію, подібну до вакцини, розробленої в Оксфорді. Служби безпеки впевнені, що росіяни скопіювали технологію. За інформацією видання, дані були вкрадені іноземним агентом особисто.
У виданні також нагадали, що у минулому році розвідники зазначали, що "більш ніж на 95% впевнені", що російські хакери, фінансовані Кремлем, націлились на британські, американські та канадські органи, які розробляють вакцину від COVID-19.
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