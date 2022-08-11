Росія випустила за день близько 200 мін та снарядів по Сумщині
За день, 10 серпня, росіяни випустили близько 200 мін та снарядів по територіях Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Від російських обстрілів постраждали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Сумська та Хотінська громади. Росіяни використовували мінометну та стрілецьку зброю.
"Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута. У селі Радьківка, Сумської громади, пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. У Славгороді, що на Краснопільщині, теж пошкоджені оселі цивільних людей, уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств. Постраждалих, на щастя, немає", - написав Живицький.
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