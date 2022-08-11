Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів постраждали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Сумська та Хотінська громади. Росіяни використовували мінометну та стрілецьку зброю.

"Внаслідок обстрілів тимчасово без газу лишалися люди у Сумській, Краснопільській та Хотінській громадах. Наразі більшість проблем усунута. У селі Радьківка, Сумської громади, пошкоджені приватні будинки мирних мешканців. У Славгороді, що на Краснопільщині, теж пошкоджені оселі цивільних людей, уточнюється інформація щодо збитків фермерських господарств. Постраждалих, на щастя, немає", - написав Живицький.

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