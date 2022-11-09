Росія висилає працівника посольства Молдови

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на МЗС Росії.

"Цей захід є відповіддю на ухвалене 1 листопада цього року молдовською стороною нічим не вмотивоване рішення оголосити persona non grata співробітника посольства Росії в Молдові", – заявили в МЗС РФ.

Тому главу посольства Молдови Ліліана Дарія "вручено ноту міністерства про оголошення persona non grata співробітника посольства Молдови в Москві".

У МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО. Після цього Молдова оголосила російського дипломата персоною нон грата через ракетні обстріли України.