Росія висилає працівника посольства Молдови
Міністерство закордонних справ Росії оголосило про вислання співробітника посольств Молдови у Москві у відповідь на "рішення оголосити persona non grata співробітника посольства Росії в Молдові"
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на МЗС Росії.
"Цей захід є відповіддю на ухвалене 1 листопада цього року молдовською стороною нічим не вмотивоване рішення оголосити persona non grata співробітника посольства Росії в Молдові", – заявили в МЗС РФ.
Тому главу посольства Молдови Ліліана Дарія "вручено ноту міністерства про оголошення persona non grata співробітника посольства Молдови в Москві".
- У МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО. Після цього Молдова оголосила російського дипломата персоною нон грата через ракетні обстріли України.
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