Росія висилає вісьмох дипломатів з Японії через їхню позицію щодо війни в Україні

Про це пише Japan Today.

Вісім дипломатів Японії мають покинути Росію до 10 травня. В РФ заявили, що адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди нібито поширює наклеп щодо дій російської армії в Україні і вживає відверто ворожі політичні заходи, які завдають шкоди відносинам співпраці двох країн.

Відомо, що у квітні Японія прийняла рішення про висилку восьми росіян на тлі засудження міжнародним співтовариством сотень мирних жителів, убитих в Україні. Японський уряд відмовився назвати імена висланих дипломатів. Та як зазначають, серед цього списку не було посла Росії в Японії Михайла Галузіна.

Додамо, 25 квітня послу Німеччини в Росії вручили ноту про висилку 40 німецьких дипломатів.

Перед цим, 21 квітня, десятьом дипломатам США було наказано покинути РФ впродовж місяця.

Росія також вислала двох болгарських дипломатів. Про це стало відомо 20 квітня.