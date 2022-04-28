Росія висилає вісьмох дипломатів з Японії через їхню позицію щодо війни в Україні
Міністерство закордонних справ Росії 27 квітня заявило, що вишле вісім японських дипломатів у відповідь на раніше прийняте Токіо рішення про висилку дипломатів РФ
Про це пише Japan Today.
Вісім дипломатів Японії мають покинути Росію до 10 травня. В РФ заявили, що адміністрація прем'єр-міністра Фуміо Кісіди нібито поширює наклеп щодо дій російської армії в Україні і вживає відверто ворожі політичні заходи, які завдають шкоди відносинам співпраці двох країн.
Відомо, що у квітні Японія прийняла рішення про висилку восьми росіян на тлі засудження міжнародним співтовариством сотень мирних жителів, убитих в Україні. Японський уряд відмовився назвати імена висланих дипломатів. Та як зазначають, серед цього списку не було посла Росії в Японії Михайла Галузіна.
- Додамо, 25 квітня послу Німеччини в Росії вручили ноту про висилку 40 німецьких дипломатів.
- Перед цим, 21 квітня, десятьом дипломатам США було наказано покинути РФ впродовж місяця.
- Росія також вислала двох болгарських дипломатів. Про це стало відомо 20 квітня.
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