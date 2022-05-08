Росія витрачає близько $900 млн в день на війну в Україні – Newsweek

Про це інформує Newsweek, з посиланням на головного редактора військового інформагентства SOFREP Шона Спунтса.

SOFREP підрахував, що у $900 млн входять: виплати російським військовим, їх амуніція, боєприпаси та ракети, відновлення втраченої чи пошкодженої техніки.

Шон Спунтс вважає, що РФ також заплатила по $1,5 млн за кожну з крилатих ракет.

Також частину грошей Росія могла втратити через санкції. Економіка відчує цю недостачу протягом наступних років.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 25 100 військових, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 122 танків та 2713 бойових броньованих машин.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb