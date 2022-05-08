Росія витрачає близько $900 млн в день на війну в Україні – Newsweek
Вже третій місяць, як російська армія зробила повномасштабне вторгнення. Відомо, що для підтримки цього наступу РФ витрачає близько $900 млн на день
Про це інформує Newsweek, з посиланням на головного редактора військового інформагентства SOFREP Шона Спунтса.
SOFREP підрахував, що у $900 млн входять: виплати російським військовим, їх амуніція, боєприпаси та ракети, відновлення втраченої чи пошкодженої техніки.
Шон Спунтс вважає, що РФ також заплатила по $1,5 млн за кожну з крилатих ракет.
Також частину грошей Росія могла втратити через санкції. Економіка відчує цю недостачу протягом наступних років.
- Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 25 100 військових, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 122 танків та 2713 бойових броньованих машин.
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