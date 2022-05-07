English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Втрати ворога перевалили за 25 тисяч військових вбитими, - Генштаб ЗСУ

Втрати ворога перевалили за 25 тисяч військових вбитими, - Генштаб ЗСУ

7 травня, 2022 субота
10:54
війна з Росією російский танк

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 25 100 військових, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 122 танків та 2713 бойових броньованих машин

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.  

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 07 травня орієнтовно склали:  

Особового складу - близько 25 100 осіб ліквідовано (+200 за добу),

Танків ‒ 1122 (+12) одиниць,

Бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27),

Артилерійських систем – 509 (+7),

Реактивних систем залпового вогню - 172 (+1),

Засоби протиповітряної оборони - 84 (+1),

Літаків – 199 (+0),

Гелікоптерів – 155 (+0),

Автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8),

Кораблі /катери - 11 (+0),

Безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня  - 341 (+17),

Спеціальна техніка - 38 (+0),

Крилаті ракети - 90 (+0).

У Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЗСУ
загиблі
Танки
літаки
кораблі
Генштаб
гелікоптери
Генштаб ЗСУ
Читайте також:
Ігор Козій
6 травня, 2022 п'ятниця
Якщо Путін не знищить свій народ, то народ знищить Путіна, – військовий експерт Козій про ймовірність загальної мобілізації в Росії
5 травня, 2022 четвер
Економіка Росії витримає удар нафтового ембарго ЄС при ціні нафти вище $44 за барель, – FT
4 травня, 2022 середа
Без грошей, без документів, без звʼязку: зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих росіянами маріупольців
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
7 травня
11:39
ДахаБраха в США
ДахаБраха під час туру по США зібрав $100 тисяч на допомогу Україні
11:35
Єнс Столтенберг
Генсек НАТО оцінив ризик ядерної загрози з боку Росії
11:04
Ексклюзив
США
США посилають політичний сигнал РФ, підписуючи закон про ленд-ліз 9 травня, — голова Центру трансатлантичного діалогу
10:59
Ошукав волонтерів
Чоловіку, який ошукав київських волонтерів на півмільйона грн, повідомлено про підозру
10:58
Оновлено
обстріл
Російські ракети влучили в інфраструктурний об'єкт у Карлівці на Полтавщині, - голова ОВА
10:52
Ексклюзив
полонені орки
Двох орків взято в полон. Вони дадуть свідчення про плани ворога щодо Ізюмського напрямку, - боєць "Легіону Свободи"
10:36
Ексклюзив
Євген Магда
Єдині ймовірні провокації, які можуть бути на 9 травня, — підбурювання в Молдові, — політолог Магда
10:12
Скрін з відео
Відновили залізничне сполучення. В Ірпінь прибула перша електричка
10:11
Порошенко
Порошенко в інтерв'ю Independent закликав союзників накласти санкції на російський флот і заблокувати експорт "кривавої нафти"
10:06
G7 Країни Великої сімки
Володимир Зеленський 8 травня візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів G7, - прессекретарка Білого дому Псакі
10:04
Микола Княжицький
Влада обурюється, що у Німеччині забороняють наші прапори, а сама відмовляється відзначати День перемоги над нацизмом 8 травня, - Княжицький
09:47
окупанти
Окупанти намагаються поширити дезінформацію, що нібито українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих військових із поля бою
09:31
Ексклюзив
врати ворога
На півдні ворог втратив ЗРК "ТОР", який був підготовлений для застосування на острові Зміїний, - ОК "Південь"
09:31
окупанти танк рф
СУ знищили танк Т-90М, який має покращену броню, модернізовану гармату та покращені системи супутникової навігації
09:28
Музей Сковороди, Харківщина, обстріл
Рашисти завдали ракетного удару по Харкову
08:50
Вибух, Гавана
У центрі столиці Куби стався потужний вибух, загинуло щонайменше 22 людини
08:32
Сєвєродонецьк, обстріли
Окупанти за добу зруйнували та пошкодили 36 будинків на Луганщині, у Сєвєродонецьку влучили у лікарню та гатять по "Азоту"
08:30
Австралія
Останній із 20 бронеавтомобілів "Bushmaster" вже відправлено в Україну, - посол Австралії в Україні Едвардс
08:23
Інтерв’ю
Лукаш Адамський
Польський совєтолог Лукаш Адамський: Байден набагато чесніший, ніж Рузвельт, який був під величезним впливом Сталіна
07:58
Прапор України на монументі радянським солдатам у Берліні
Це ляпас Україні: Посол у ФРН Мельник обурився через заборону влади Берліна на українську символіку 8-9 травня
07:31
Азовсталь
У спробах зупинити контрнаступ ЗСУ, росіяни підірвали три мости на Харківщині, у Маріуполі продовжується штурм "Азовсталі", - Генштаб
07:09
ЗСУ знищили
ЗСУ знищили склад із боєприпасами противника на Південному напрямку
06:57
Японія
Міністр оборони Японії пояснив, як реакція світу на агресію РФ проти України впливає на дії Китаю
06:25
Байден
Байден зажадав припинити витоки інформації про розвіддані, які США надають Україні, - NBC
06:14
Ненсі Пелосі
Ненсі Пелосі назвала Путіна боягузом
05:41
Швеція кордон
Швеція запроваджує посилений контроль кордону через загрозу безпеці
05:02
Абрамович
Абрамович продав "Челсі" за 2,5 млрд фунтів стерлінгів
04:28
знищений Урал окупантів
25 бригада показала, як знищувала ворожий "Урал" з боєприпасами
03:47
знищений музей Сковороди
Окупанти знищили музей Сковороди поблизу Харкова, одна людина поранена
03:26
хакери
США пропонують $15 млн винагороди за інформацію про російських хакерів-вимагачів
03:01
ЗСУ знищили
21 окупант, 4 гаубиці та один Град: "Південь" про втрати ворога за 6 травня
02:29
Борис Джонсон
У Великій Британії партія Бориса Джонсона програла місцеві вибори
01:58
За добу ЗСУ знищили 14 ворожих Орланів
01:39
Джо Байден
Артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання: Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
01:16
Букмекери прогнозують перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні-2022: імовірність 45%
00:50
Яхта Шахерезада
В Італії арештували яхту Scheherazade, яку пов'язують з Путіним
00:50
колаборант диверсант
В Україні до 9 травня можуть активізуватися російські диверсанти, – МВС
00:34
знищена автівка
На Харківщині окупанти обстріляли колону з 15 автомобілів із цивільними: є загиблі
00:17
окупант орк
Загарбники готують провокації у Мелітополі на 9 травня, аби потім звинуватити ЗСУ, - мер
00:11
гаубиці М777
Сотні українських військових опановують сучасну західну військову техніку, зокрема гаубиці M777, системи ППО Q-64 та бронетранспортери М-113, - Пентагон
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV