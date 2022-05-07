Втрати ворога перевалили за 25 тисяч військових вбитими, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили 25 100 військових, 199 літаків, 155 гелікоптерів, 122 танків та 2713 бойових броньованих машин
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 07 травня орієнтовно склали:
Особового складу - близько 25 100 осіб ліквідовано (+200 за добу),
Танків ‒ 1122 (+12) одиниць,
Бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27),
Артилерійських систем – 509 (+7),
Реактивних систем залпового вогню - 172 (+1),
Засоби протиповітряної оборони - 84 (+1),
Літаків – 199 (+0),
Гелікоптерів – 155 (+0),
Автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8),
Кораблі /катери - 11 (+0),
Безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня - 341 (+17),
Спеціальна техніка - 38 (+0),
Крилаті ракети - 90 (+0).
У Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.
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