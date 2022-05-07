Втрати ворога перевалили за 25 тисяч військових вбитими, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 07 травня орієнтовно склали:

Особового складу - близько 25 100 осіб ліквідовано (+200 за добу),

Танків ‒ 1122 (+12) одиниць,

Бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27),

Артилерійських систем – 509 (+7),

Реактивних систем залпового вогню - 172 (+1),

Засоби протиповітряної оборони - 84 (+1),

Літаків – 199 (+0),

Гелікоптерів – 155 (+0),

Автомобільної техніки та автоцистерн - 1934 (+8),

Кораблі /катери - 11 (+0),

Безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня - 341 (+17),

Спеціальна техніка - 38 (+0),

Крилаті ракети - 90 (+0).

У Генштабі зазначили, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

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