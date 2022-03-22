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Росія вивчає варіанти потенційних кібератак на США у відповідь на санкції, - Байден

22 березня, 2022 вiвторок
01:36
війна з Росією Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть зазнати кібератаки з боку Росії проти урядових установ і об’єктів критично важливої інфраструктури.

Про це глава Білого дому поінформував в офіційній заяві, із посиланням на дані американської розвідки, інформує Еспресо.TV

"Раніше я попереджав, що Росія може вдатися до зловмисної кіберактивності проти Сполучених Штатів, у тому числі у відповідь на безпрецедентні економічні наслідки, які ми завдали РФ разом із нашими союзниками й партнерами", - наголосив президент США.

Він підкреслив, що це є частиною стратегії Росії.

"Сьогодні моя адміністрація поновлює ці попередження, засновані на розвідувальних даних, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак", - зауважив глава Білого дому.

Він підкреслив, що адміністрація США продовжить застосовувати всі інструменти для стримування, зриву, а також – у разі необхідності – реагування на кібератаки проти критично важливої інфраструктури. У цьому зв’язку він закликав бізнес та приватний сектор, який працює у критично важливій інфраструктурі США, також докласти зусиль для посилення кібербезпеки.

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Росія
санкції
Джо Байден
кібератаки
США
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