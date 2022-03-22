Росія вивчає варіанти потенційних кібератак на США у відповідь на санкції, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть зазнати кібератаки з боку Росії проти урядових установ і об’єктів критично важливої інфраструктури.
Про це глава Білого дому поінформував в офіційній заяві, із посиланням на дані американської розвідки, інформує Еспресо.TV
"Раніше я попереджав, що Росія може вдатися до зловмисної кіберактивності проти Сполучених Штатів, у тому числі у відповідь на безпрецедентні економічні наслідки, які ми завдали РФ разом із нашими союзниками й партнерами", - наголосив президент США.
Він підкреслив, що це є частиною стратегії Росії.
"Сьогодні моя адміністрація поновлює ці попередження, засновані на розвідувальних даних, що російський уряд вивчає варіанти потенційних кібератак", - зауважив глава Білого дому.
Він підкреслив, що адміністрація США продовжить застосовувати всі інструменти для стримування, зриву, а також – у разі необхідності – реагування на кібератаки проти критично важливої інфраструктури. У цьому зв’язку він закликав бізнес та приватний сектор, який працює у критично важливій інфраструктурі США, також докласти зусиль для посилення кібербезпеки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.98
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.33
- Актуальне
- Важливе