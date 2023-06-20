Росія вкотре скликає Радбез ООН через постачання Заходом зброї в Україну
Росія на 29 червня в черговий раз запросила скликання засідання Ради Безпеки ООН через постачання Заходом зброї в Україну
Про це повідомляє ТАСС.
"Росія запросила проведення 29 червня засідання Ради Безпеки ООН на тему західних постачань зброї Україні", - повідомив Агентство перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський.
- Нагадаємо, 18 травня РФ уже ініціювала засідання Радбезу ООН, аби засудити постачання зброї Україні. В ОП тоді порадили Росії дочекатись трибуналу й перестати "юзати" ООН.
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