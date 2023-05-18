Росія скликає засідання радбезу ООН через поставки західної зброї Україні. В ОП відреагували
У четвер, 18 травня, РФ ініціювала засідання радбезу ООН, аби засудити постачання зброї Україні. В ОП порадили Росії дочекатись трибуналу й перестати "юзати" ООН
Про скликання засідання радбезу повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.
"У четвер Росія скликає радбез ООН, аби "засудити" постачання зброї Україні. Це зводить з розуму рашистів, а (постпред Росії в ООН Василь, - ред.) Небензя – співучасник воєнних злочинів", - написав він.
Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк закликав Росію перестати використовувати радбез ООН як майданчик для істерик і дочекатись свого зіркового часу на трибуналі.
"Риторика ненависті", - істерично волає Росія на екстреному засіданні ООН. І?.. Так, Україна вас ненавидить. Так, ми переслідуватимемо вас. Завжди і скрізь. Так, із вами розмовляти нема чого – ви не знаєте сучасних людських мов. Так, час вашого традиційного скигління, який гіпнотично діяв на глобальну політику, закінчується. Так, представники Росії – країни серійних убивць – безсумнівно, виплатять усі борги. Так, кожного з вас Україна дістане, і не має значення, як саме – юридично чи фізично. І досить юзати ООН – безумовні військові злочинці не мають міжнародного права. Просто дочекайтеся свого зіркового часу на трибуналі", - написав він.
Відомо, що Росія поскаржилась в ООН на слова начальника ГУР Кирила Буданова, який пригрозив знищувати російських військових злочинців по всьому світу. Відповідний лист від РФ є в розпорядженні російського пропагандистського агентства "РИА Новости".
- Раніше Подоляк заявив про геноцидний характер війни, яку веде РФ в Україні. Так він прокоментував указ Путіна про депортацію українців з тимчасово окупованих територій за відмову від паспорта РФ.
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