"Вбивали і вбиватимемо росіян до повної перемоги України": Буданов заявив, що не вважає знищення громадян РФ тероризмом
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що не вважає вбивство росіян тероризмом
Про це Буданов розповів у інтерв'ю Yahoo News.
"Мене намагаються звинуватити в тероризмі з 2016 року. Але я хочу почати з того, що те, що вони називають "тероризмом", ми називаємо звільненням. І це почалося не тому, що я збожеволів і почав вбивати людей у Москві. Це сталося тому, що вони вторглися в нашу країну ще у 2014 році", - сказав Буданов.
Водночас він відмовився відповідати на запитання про причетність України до вбивства російської пропагандистки Дар'ї Дугіної та вибуху на Кримському мосту.
"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", - відповів Буданов.
- 7 травня Кирило Буданов заявив, що ПВК Вагнера воює ефективніше за регулярну армію РФ, оскільки найманці проходять набагато кращу підготовку.
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