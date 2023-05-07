Про це Буданов розповів у інтерв'ю Yahoo News.

"Мене намагаються звинуватити в тероризмі з 2016 року. Але я хочу почати з того, що те, що вони називають "тероризмом", ми називаємо звільненням. І це почалося не тому, що я збожеволів і почав вбивати людей у Москві. Це сталося тому, що вони вторглися в нашу країну ще у 2014 році", - сказав Буданов.

Водночас він відмовився відповідати на запитання про причетність України до вбивства російської пропагандистки Дар'ї Дугіної та вибуху на Кримському мосту.

"Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України", - відповів Буданов.