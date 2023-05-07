Буданов розповів, чому ПВК Вагнера воює ефективніше регулярної армії РФ
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що ПВК Вагнера воює ефективніше за регулярну армію РФ, оскільки найманці проходять набагато кращу підготовку
Про це Буданов заявив у інтерв'ю Yahoo News, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.
"На відміну від регулярних військ російської армії, ПВК Вагнера займається навчанням. Навіть засуджені, яких вони набирають з російських в'язниць, проходять підготовку до служби, і тому результати набагато кращі, ніж у звичайної регулярної армії. Це непорівнянно з рівнем регулярних військ. Вони набагато вищі", - сказав Буданов.
Водночас він зауважив, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин використовує величезні втрати своїх найманців задля власної політичної кар'єри.
"Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що у РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті", — пояснив Буданов.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців з Бахмута 10 травня.
- 6 травня Євген Пригожин заявив, що його найманці передадуть свої позиції у Бахмуті військам Рамзана Кадирова 10 травня.
- 7 травня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що Пригожин та Кадиров, за допомогою ротації своїх найманців у Бахмуті, намагаються звинуватити у невдачах на Донбасі міноборони РФ.
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