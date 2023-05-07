Про це Буданов заявив у інтерв'ю Yahoo News, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у telegram.

"На відміну від регулярних військ російської армії, ПВК Вагнера займається навчанням. Навіть засуджені, яких вони набирають з російських в'язниць, проходять підготовку до служби, і тому результати набагато кращі, ніж у звичайної регулярної армії. Це непорівнянно з рівнем регулярних військ. Вони набагато вищі", - сказав Буданов.

Водночас він зауважив, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин використовує величезні втрати своїх найманців задля власної політичної кар'єри.

"Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що у РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті", — пояснив Буданов.