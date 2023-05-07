В ISW пояснили, навіщо Пригожин оголосив про передачу позицій ПВК Вагнера у Бахмуті "кадирівцям"
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та лідер Чечні Рамзан Кадиров, за допомогою ротації своїх найманців у Бахмуті, намагаються звинуватити у невдачах на Донбасі міноборони РФ
Про це пише Інститут вивчення війни.
Американські аналітики вважають, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин та лідер Чечні Рамзан Кадиров об'єдналися у намаганні виставити регулярні російські війська неефективними та створюють умови для звинувачення міноборони РФ в будь-яких невдачах у районі Бахмута.
В ISW звертають увагу, що Пригожин напередодні оголосив про намір передати позиції "вагнерівців" у Бахмуті "кадирівцям". Кадиров того ж дня оприлюднив листа до російського диктатора Володимира Путіна із проханням перевести чеченські підрозділи до Бахмута.
Аналітики ISW наголосили, що заяви Кадирова про здатність зайняти місто "за лічені години" є не більше, ніж притаманними для нього хвастощами.
"Міноборони Росії ще не відреагувало на скоординовані заяви Пригожина та Кадирова, оскільки могло бути захоплене їхніми висловлюваннями зненацька", - дійшли висновку в ISW.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин написав листа керівництву міноборони РФ, у якому повідомив про намір вивести своїх найманців з Бахмута 10 травня.
- 6 травня Євген Пригожин заявив, що його найманці передадуть свої позиції у Бахмуті військам Рамзана Кадирова 10 травня.
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