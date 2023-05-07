Про це пише Інститут вивчення війни.

Американські аналітики вважають, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин та лідер Чечні Рамзан Кадиров об'єдналися у намаганні виставити регулярні російські війська неефективними та створюють умови для звинувачення міноборони РФ в будь-яких невдачах у районі Бахмута.

В ISW звертають увагу, що Пригожин напередодні оголосив про намір передати позиції "вагнерівців" у Бахмуті "кадирівцям". Кадиров того ж дня оприлюднив листа до російського диктатора Володимира Путіна із проханням перевести чеченські підрозділи до Бахмута.

Аналітики ISW наголосили, що заяви Кадирова про здатність зайняти місто "за лічені години" є не більше, ніж притаманними для нього хвастощами.

"Міноборони Росії ще не відреагувало на скоординовані заяви Пригожина та Кадирова, оскільки могло бути захоплене їхніми висловлюваннями зненацька", - дійшли висновку в ISW.