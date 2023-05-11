Росія внесла Арестовича до списку терористів: він відреагував
Росфінмоніторинг вніс ексрадника ОПУ Олексія Арестовича до переліку осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або терору
Відповідна інформація з'явилася у списку росфінмоніторингу 11 травня, передає російський Інтерфакс.
Відповідно до російського законодавства, банки заморожують кошти включених до цього переліку осіб.
Сам Арестович уже відреагував на цю інформацію.
"Дрібниця, а приємно", – написав він у соцмережах.
Варто зазначити, що Арестович уже перебуває в українській базі "Миротворець". Там його назвали професійним провокатором.
- 17 січня Арестович звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента України Андрія Єрмака. Цьому передував скандал, який Арестович спровокував своїми висловлюваннями про те, що ракета, яка летіла над Дніпром 14 січня, нібито була збита силами протиповітряної оборони України та вибухнула при падінні на під’їзд багатоповерхівки.
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