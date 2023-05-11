Росія внесла Арестовича до списку терористів: він відреагував

Відповідна інформація з'явилася у списку росфінмоніторингу 11 травня, передає російський Інтерфакс.

Відповідно до російського законодавства, банки заморожують кошти включених до цього переліку осіб.

Сам Арестович уже відреагував на цю інформацію.

"Дрібниця, а приємно", – написав він у соцмережах.

Варто зазначити, що Арестович уже перебуває в українській базі "Миротворець". Там його назвали професійним провокатором.