Про своє звільнення Арестович поінформував у Facebook, опублікувавши фото заяви.

"Написав заяву про відставку. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка - отже, відставка", - зазначив він.

Заяву написано на ім'я керівника Офісу президента Андрія Єрмака, причина звільнення - "за власним бажанням".

Раніше в мережі розгорівся скандал через заяву Арестовича, буцімто ракета, яка летіла над Дніпром, була збита силами протиповітряної оборони України та вибухнула при падінні на під’їзд багатоповерхівки.

У Повітряних силах України спростували заяву Арестовича. За даними військових, російська ракета Х-22, запущена з району Курської області 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у Дніпрі.

"У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати такий тип ракет. З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна не збита засобами протиповітряної оборони", - повідомили в Повітряних силах.

Однак російські пропагандисти одразу ж підхопили заяву Арестовича, тиражуючи, буцімто українські військові винні в загибелі людей у багатоповерхівці Дніпра.

Станом на 09:46 17 січня з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі, зруйнованої ворожим ракетним ударом 14 січня, дістали тіла 41 загиблої людини, травм зазнало 79 людей.

У серпні 2022 року радник голови ОП Михайло Подоляк казав, що Арестович є радником усього Офісу президента.

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