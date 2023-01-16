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У Дніпрі кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці зросла до 35, серед них двоє дітей

16 січня, 2023 понедiлок
09:10
війна з Росією Дніпро

Вночі на 16 січня рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі ще кількох загиблих. Наразі рятувальники дістали вже 35 тіл

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Станом на ранок понеділка 16 січня відомо, що ворожа атака забрала життя 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей. 

За його словами, 39 людей врятовані, 75 - поранені. З-поміж поранених 14 дітей.

"Доля ще 35 мешканців будинку невідома. Пошук людей під завалами триває", - додає Резніченко.

Станом на 08:00 у ДСНС уточнили, що на 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 11 осіб встановлено, доля 35 осіб з'ясовується).

15 січня о 15:32 пожежу в завалах на загальній площі 70 м кв. ліквідовано. Розгорнуто 14 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої потреби, а також забезпечення роботи органів управління.

А психологами ДСНС надано допомогу 98 постраждалим. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Всього до робіт залучено 577 осіб та 103 од. техніки, з них від ДСНС - 155 осіб та 39 од. техніки.

  • У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Станом на вечір 15 січня було відомо, що поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо було зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.
  • Фахівці української приватної OSINT-компанії Molfar встановили імена 44 росіян, дії яких, імовірно, безпосередньо призвели до до ракетної атаки 14 січня 2023 року по багатоповерхівці у Дніпрі.
  • А світ почав реагувати на такі дії РФ. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив російську атаку на житлову багатоповерхівку 14 січня та назвав її "огидною та неприйнятною".
  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав, що Росія свідомо атакує цивільні об'єкти України та обстрілює мирних громадян, тому світова спільнота має зупинити країну-агресора.
  • Своєю чергою прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала союзників України надати нашій країні більше зброї, зокрема, танки й засоби ППО. Каллас зауважила: "Атаками на Дніпро та інші місця в Україні Росія знову довела, що вона терористична держава".
  • А голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що злочини росіян не залишаться безкарними, зокрема й ракетний удар по житловому будинку.

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Росія
Дніпро
ракетний удар
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