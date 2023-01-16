РФ знову довела, що є терористичною державою, Україні слід дати більше зброї, - прем’єрка Естонії Каллас
Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала союзників України надати нашій країні більше зброї, зокрема, танки й засоби ППО
Про це Каллас написала у власному твіттері.
"Атаками на Дніпро та інші місця в Україні Росія знову довела, що вона терористична держава", - наголосила естонська прем'єрка.
Каллас наголосила на необхідності притягнути Росію до відповідальності й надати Україні більше зброї, зокрема, танки й засоби ППО.
"Мій заклик до союзників і партнерів: нумо посилимо нашу підтримку. Україні потрібна зброя, в тому числі танки та засоби протиповітряної оборони. Росія має бути притягнута до відповідальності за всі скоєні злочини" - написала Каллас
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.
- Крім того, окупанти завдали удару по Харкову, під вогнем опинився Індустріальний район міста. Відомо, що загарбники цілили по інфраструктурі. Ракетного удару зазнавав також Київ: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків.
- Російська армія також вдарила по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки. Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди.
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