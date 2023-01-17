У зруйнованому ракетою РФ будинку у Дніпрі знищено понад 200 квартир, розбір завалів триває, - ОП
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Дніпропетровщину, де оглянув зруйнований багатоповерховий будинок у Дніпрі
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Рятувальна операція, розбір завалів не закінчиться, поки не будуть знайдені тіла всіх загиблих. На зараз загиблих 40 осіб. Щодо травмованих, то є декілька тих, хто справді у важкому стані, серед них – одна дитина", – повідомив Кирило Тимошенко.
За словами заступника керівника Офісу Глави держави, нині головне завдання – це допомога всім, хто постраждав унаслідок цієї катастрофи.
"Відселений практично весь будинок. Зараз і місто, і область підготували багато місць для тимчасового розташування всіх сімей. Буде рішення міської та обласної влади щодо матеріальної допомоги всім сім’ям загиблих, і всім, хто втратив своє житло, і тим, чиє житло постраждало. Ми розуміємо, що понад 200 квартир фактично зруйновані, і наше найголовніше завдання – розселити всіх людей і допомогти у відновленні цього будинку", – зазначив він.
Тимошенко розповів, що після того, як буде розчищено завали працюватимуть експерти та зроблять оцінку щодо можливості відновлення будинку.
"Вже сьогодні в під’їздах, що вціліли, було відновлено електропостачання. Дякуємо всім рятувальникам, волонтерам і містянам", – сказав заступник керівника Офісу Президента.
- Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
- Фахівці української приватної OSINT-компанії Molfar встановили імена 44 росіян, дії яких, імовірно, безпосередньо призвели до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі.
- Станом на 21:00 16 січня врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дитини), травмовано 77 осіб (з них 14 дітей), отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб.
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