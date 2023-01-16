Про це він написав у twitter.

"…ще один російський ракетний обстріл по українських містах. Нелюдська агресія Росії спрямована безпосередньо проти цивільних осіб, у тому числі дітей. Ці злочини не залишаться безкарними", - написав Боррель.

Також у своєму дописі голова європейської дипломатії додав тег "Дніпро". Та підкреслив, що "ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 30 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Фахівці української приватної OSINT-компанії Molfar встановили імена 44 росіян, дії яких, імовірно, безпосередньо призвели до до ракетної атаки 14 січня 2023 року по багатоповерхівці у Дніпрі.

А світ почав реагувати на такі дії РФ. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив російську атаку на житлову багатоповерхівку 14 січня та назвав її "огидною та неприйнятною".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав, що Росія свідомо атакує цивільні об'єкти України та обстрілює мирних громадян, тому світова спільнота має зупинити країну-агресора.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала союзників України надати нашій країні більше зброї, зокрема, танки й засоби ППО. Каллас зауважила: "Атаками на Дніпро та інші місця в Україні Росія знову довела, що вона терористична держава".

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