Про це він написав у twitter.

Трюдо також наголосив, що Канада продовжить надавати підтримку Україні.

"Напади Росії на житловий будинок у Дніпрі, що в Україні, є бридкими, огидними та абсолютно неприйнятними. Канада однозначно засуджує це насильство – ми підтримуємо народ України та продовжуватимемо забезпечувати його необхідною підтримкою", - написав прем'єр.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 72 людини, 23 загинули, 43 людей у розшуку.

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