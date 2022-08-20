Подоляк назвав посаду Арестовича

Про це він написав у telegram.

"Улюблена наша традиція - трошки правди і неймовірна кількість домислу… Так ось, пан Арестович дійсно не є ані радником глави ОПУ, ані радником будь-кого з його заступників. Він так багато говорить, що ми зробили його… радником усього Офісу разом. Саме так його посада і звучить: "радник Офісу президента України". Яким він офіційно і значиться згідно з посадовим розписом", - сказав Подоляк.

Також Подоляк порадив журналістам уважніше складати запити й детально перевіряти інформацію.

Раніше видання "Український тиждень" повідомило, що Арестовича немає у переліку ані штатних, ані позаштатних радників керівництва Офісу президента. Журналісти отримали такі дані у відповідь на запит. Вони свідчать, що у президента і керівництва Офісу президента 46 штатних і позаштатних радників. Повний перелік радників керівництва ОП доступний за посиланням.

Додамо, що у повідомленнях Офісу президента, Олексія Арестовича представляли, як "радника керівника Офісу президента".



У серпні Олексій Арестович попередив, що Харкову загрожують 5-7 БТГр, 6 штурмовиків та 15–18 гелікоптерів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb