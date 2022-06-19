Арестович попередив про нову загрозу для Харкова

Про це Олексій Арестович заявив у розмові з Марком Фейгіним.

Арестович пояснив, що у прикордонній Бєлгородській області росіяни розмістили сили, які можуть атакувати Харків. Але, щоб взяти місто - цього замало.

"Десь 5 – 7 батальйонних тактичних груп, які у разі введення за напрямком можуть завдати Харкову великих неприємностей. Вони не візьмуть місто, одразу кажу, але просунутися ближче до Харкова, поставити під загрозу масованих ударів польової артилерії можуть. Крім того, там є ще штук 6 штурмовиків та 15-18 вертольотів на цьому напрямку", - запевняє радник голови ОП.

Арестович просить харків'ян не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.

"По Харкову били, б'ють і будуть бити, напевно, ще деякий час. Це завдасть великої кількості неприємностей, якщо так можна назвати загибель мирних жителів, втрати й так далі. Тому харків'янам потрібно бути дуже обережними та розуміти, що вони знову стали прифронтовим містом у буквальному сенсі", - каже Олексій Арестович.

15 червня Арестович заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відповідальний за загибель цивільних українців у війні з РФ.

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