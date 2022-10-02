Росія вранці атакувала Запоріжжя й околиці ракетами С300

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

У першу неділю жовтня російські загарбники атакували Запоріжжя. За попередньою інформацією, їм вдалося поцілити в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С-300. Унаслідок цієї атаки зруйновано промислову інфраструктуру, однак постраждалих немає.

"Окупант зазнає втрат на фронті, - написав у Телеграм-каналі Олександр Старух. – Єдине, чим може відповісти - нищити цивільні об’єкти. Ворог приречений".

У Запорізькій області 1 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по гумколоні на виїзді із Запоріжжя

Близько 7:00 30 вересня окупанти вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, унаслідок чого 23 людини загинули, ще 28 постраждали.

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