Росія вранці атакувала Запоріжжя й околиці ракетами С300
Росія в неділю вранці поцілила по Запоріжжю та його передмістю ракетами С-300. Постраждалих немає
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
У першу неділю жовтня російські загарбники атакували Запоріжжя. За попередньою інформацією, їм вдалося поцілити в обласний центр та передмістя чотирма ракетами С-300. Унаслідок цієї атаки зруйновано промислову інфраструктуру, однак постраждалих немає.
"Окупант зазнає втрат на фронті, - написав у Телеграм-каналі Олександр Старух. – Єдине, чим може відповісти - нищити цивільні об’єкти. Ворог приречений".
- У Запорізькій області 1 жовтня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по гумколоні на виїзді із Запоріжжя
- Близько 7:00 30 вересня окупанти вдарили 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, унаслідок чого 23 людини загинули, ще 28 постраждали.
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