Росія все частіше стикається з проблемами виготовлення ракет і комплектуючих для військової техніки, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "калібр" та меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць, що не дозволяє РФ поповнити свої запаси, які були в країні до 2022 року.

За словами експертів, Росія важко отримує сучасне оптичне обладнання, електроніку, чіпи та схеми, а "сірий імпорт" і контрабанда не можуть повністю покрити потреби.

Російські джерела також відзначили, що російський оборонно-промисловий комплекс не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин для військової техніки. Також там зазначили, що збільшення зносу шин ускладнить пересування військової техніки у брудних, дощових і ожеледних умовах.

Натомість російська влада заявляла, що вони знайдуть рішення щодо зношених шин до середини серпня, але станом на 5 вересня ситуація не змінилася. За словами аналітиків, погана якість і недостатня кількість шин будуть накладати все більші обмеження на мобільність росіян в сльотаву пору року і взимку.