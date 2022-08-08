Про це інформує CNN.

"Я думаю, можна з упевненістю припустити, що менш ніж за шість місяців росіяни зазнали втрат (особового складу, - ред.) у розмірі близько 70-80 тис. осіб. Тепер, коли є комбінація вбитих у бою та поранених у бою, це число може бути трохи нижчим або трохи вищим, проте я думаю, що підрахунки приблизно такі", – сказав Кал.



Він також заявив, що кількість втрат з боку російських військ є "значною", при тому що Росія "не досягла жодної з цілей Володимира Путіна" після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Український моральний дух і воля до боротьби беззаперечні, і, я думаю, набагато вищі, ніж середня воля до боротьби з боку Росії. Тому я думаю, що це дає українцям значну перевагу", – додав заступник міністра оборони.

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