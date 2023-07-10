Росія втратила в Україні 440 солдатів, 7 танків і 5 артсистем за добу, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 231 030 солдатів, 4085 танків, 7956 бойових бронемашин і 4271 артилерійську систему
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 10 липня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 234 480 (+440) осіб
- танків ‒ 4085 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 7956 (+2)
- артилерійських систем – 4271 (+5)
- РСЗВ – 668 (+0)
- засобів ППО ‒ 414 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1)
- крилатих ракет ‒ 1271 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8)
- спеціальної техніки ‒ 632 (+4)
Остаточні дані уточнюють.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе