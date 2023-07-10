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Війна з Росією: хроніка
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Росія втратила в Україні 440 солдатів, 7 танків і 5 артсистем за добу, - Генштаб ЗСУ

10 липня, 2023 понедiлок
07:58
Війна з Росією Втрати РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 231 030 солдатів, 4085 танків, 7956 бойових бронемашин і 4271 артилерійську систему

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року до 10 липня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особового складу ‒ близько 234 480 (+440) осіб
  • танків ‒ 4085 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 7956 (+2) 
  • артилерійських систем – 4271 (+5)
  • РСЗВ – 668 (+0) 
  • засобів ППО ‒ 414 (+1) 
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 309 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3686 (+1)
  • крилатих ракет ‒ 1271 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6937 (+8)
  • спеціальної техніки ‒ 632 (+4)

Остаточні дані уточнюють.

  • Станом на ранок 10 липня на фронті тривають важкі бої, відбулося до 30 бойових зіткнень за добу. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на чотирьох ключових напрямках. У Генштабі ЗСУ зазначили, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала 1 удару по району зосередження особового складу противника. Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях ворога.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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