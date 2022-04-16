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Росія втратить перевагу у Балтійському морі - Мусієнко

16 квітня, 2022 субота
11:13
Новини море військовий корабель

Росія зробила все, щоб мати НАТО на своїх кордонах, Фінляндія і Швеція прийняли рішення нарощувати свою військову потугу, збільшувати видатки на оборону і безпеку, незалежно будуть ці країни офіційно в НАТО чи ні

Про недолугу позицію Росії та втрату переваги на Балтійському морі поділився своїми думками Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень в етері Еспресо TV

Директор Центру досліджень зазначив: "Росія зробила все, щоб досягти прямо протилежного ефекту. Вона не хотіла НАТО біля своїх кордонів, а скоріше за все буде мати ще більше НАТО. Це все через свою недолугу, абсурдні та тупикову позицію."

Олександр Мусієнко пояснив: "По перше, вже очевидно, чи буде офіційно Швеція і Фінляндія в НАТО, чи ні, але ці країни прийняли рішення нарощувати свою військову потугу, збільшувати видатки на оборону і безпеку, в тій чи іншій формі мати союз північних країн. У них є відповідна угода щодо північних країн, куди входять і Швеція, і Фінляндія, і Норвегія, і Данія і, навіть, Ісландія. Крім того, туди долучити активно Сполучені штати, щоб США були союзником. Це, якщо, навіть, не буде НАТО. "

"Але скоріш за все, курс взятий на інтеграцію в НАТО. Це означає, що Росія отримає присутність НАТО біля своїх кордонів, найбільша присутність по лінії державного кордону, а з Фінляндією велика протяжність кордону. Це буде означати, що Балтійське море для Росії перетвориться на своєрідний акваріум, на таке озеро, де вони втратять будь-яку перевагу, яку вони могли б мати. Росія такою недолугою політикою втратила все, що під час Радянського Союзу намагалися розширити як простір безпеки" – відзначив аналітик.

Мусієнко додав: "Позиція сили й агресії Росії не сприймається у світі. Я маю надію, що ця тупикова позиція призведе до того, що світова спільнота зробить все для того, аби після переможного завершення для України цієї війни, дійти висновку, що демілітаризація та денуклеаризація потрібна саме Росії".
 

  • Нагадаємо, 15 квітня представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО може призвести до негативних наслідків




 
Росія
Швеція
Фінляндія
НАТО
Балтийське море
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