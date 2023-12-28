Росія ввечері та у ніч на 28 грудня атакувала Україну "шахедами"

Про це повідомляє штаб Повітряних сил ЗСУ.

Перша загроза застосування ударних дронів виникла о 21:53. У зоні небезпеки опинились Херсонська, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Ще група "шахедів" прямувала з півдня у напрямку до Кривого Рогу. В польоті дрони змінили напрямок руху на Дніпро. А згодом усі ворожі безпілотники повернули на Запоріжжя.

О 23:22 пролунав відбій загрози від ударних БПЛА.

Знову у небі України "шахеди" з'явились о 01:47 і стали загрозою для Дніпропетровщини. А згодом і для Кіровоградщини. Зі сходу дрони полетіли на Кропивницький.