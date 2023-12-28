Росія ввечері та у ніч на 28 грудня атакувала Україну "шахедами"
Атака відбулася двома хвилями, увечері 27 та у ніч на 28 грудня. Основна загроза була у небі на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Кіровоградщині
Про це повідомляє штаб Повітряних сил ЗСУ.
Перша загроза застосування ударних дронів виникла о 21:53. У зоні небезпеки опинились Херсонська, Миколаївська та Дніпропетровська області.
Ще група "шахедів" прямувала з півдня у напрямку до Кривого Рогу. В польоті дрони змінили напрямок руху на Дніпро. А згодом усі ворожі безпілотники повернули на Запоріжжя.
О 23:22 пролунав відбій загрози від ударних БПЛА.
Знову у небі України "шахеди" з'явились о 01:47 і стали загрозою для Дніпропетровщини. А згодом і для Кіровоградщини. Зі сходу дрони полетіли на Кропивницький.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.16
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.26
- Актуальне
- Важливе