Росія ввела персональні санкції проти Байдена та співробітників його адміністрації
Росія ввела "санкції у відповідь" проти президента США Джо Байдена та ще 12 американських високопосадовців
Про це йдеться у заяві МЗС РФ.
Кремль заборонив в'їзд до Росії 13 високопосадовцям США "у відповідь на серію безпрецедентних санкцій".
До списку потрапили:
1. Президент Джозеф Байден;
2. Держсекретар Ентоні Блінкен;
3. Голова Пентагону Ллойд Остін;
4. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі;
5. Помічник Президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван;
6. Директор ЦРУ Вільям Бернс;
7. Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі;
8. Заступник помічника Президента США з національної безпеки Даліп Сінгх;
9. Директор Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер;
10. Син Президента США Хантер Байден;
11. Колишня кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон;
12. Перший заступник міністра фінансівАдевейл Адейемо;
13. Президентка та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.
У російському МЗС заявили, що цей крок "став неминучим наслідком вкрай русофобського курсу, взятого нинішньою Адміністрацією США", та пообіцяли розширення санкційного списку найближчим часом.
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