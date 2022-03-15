Росія ввела персональні санкції проти Байдена та співробітників його адміністрації

Про це йдеться у заяві МЗС РФ.



Кремль заборонив в'їзд до Росії 13 високопосадовцям США "у відповідь на серію безпрецедентних санкцій".



До списку потрапили:



1. Президент Джозеф Байден;



2. Держсекретар Ентоні Блінкен;



3. Голова Пентагону Ллойд Остін;



4. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі;



5. Помічник Президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван;



6. Директор ЦРУ Вільям Бернс;



7. Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі;



8. Заступник помічника Президента США з національної безпеки Даліп Сінгх;



9. Директор Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер;



10. Син Президента США Хантер Байден;



11. Колишня кандидатка у президенти США Гілларі Клінтон;



12. Перший заступник міністра фінансівАдевейл Адейемо;



13. Президентка та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.



У російському МЗС заявили, що цей крок "став неминучим наслідком вкрай русофобського курсу, взятого нинішньою Адміністрацією США", та пообіцяли розширення санкційного списку найближчим часом.



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