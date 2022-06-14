Про це йдеться у заяві МЗС Росії.

"У зв'язку з антиросійськими діями уряду Великобританії, який ввів персональні санкції щодо провідних журналістів нашої країни та голів компаній вітчизняного оборонного комплексу, ухвалено рішення про включення до російського "стоп-листа" керівників та кореспондентів низки найбільших британських ЗМІ, а також представників командування збройних сил, ВПК та оборонного лобі Великобританії", - зазначає МЗС РФ.

До переліку увійшли 29 репортерів з провідних британських видань: Гардіан, Скай Ньюз, Дейлі Телеграф, ВВС, ІTV, Дейлі Мейл, Індепендент, Файненшенал тайм, Санді Таймс, Ченнел 4 Ньюз.

"Британські журналісти, які увійшли до списку, причетні до навмисного поширення брехливої та однобічної інформації про Росію, події в Україні та на Донбасі. Своїми упередженими оцінками вони також сприяють розпалюванню русофобії у британському суспільстві", - пишуть російські дипломати.

Також санкції були введені і щодо 20 представників оборонних відомств та приватних компаній у сфері ВПК. Зокрема у перелік увійшли заступники міністра оборони, командувачі ВПС та ВМС, представники генштабу, члени палати громад та керівники приватних компаній військово-промислового комплексу.

"Особи, пов'язані з оборонним комплексом Великобританії, беруть участь у прийнятті рішень щодо постачання озброєнь в Україну, які використовуються місцевими карателями та нацистськими формуваннями для вбивства мирного населення та знищення цивільної інфраструктури", - додають у МЗС РФ.

Нагадаємо, схожий пакет санкцій нещодавно був введений проти 61 громадянина США – колишніх і нинішніх топ-менеджерів великих компаній та чиновників.

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