Урядовці та керівники корпорацій: Росія ввела санкції ще проти 61 громадянина США

Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства.

Під санкції потрапили, зокрема, глава Мінфіну США Джанет Єллен, міністр енергетики Дженніфер Гренхольм, директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд та один із керівників Netflix Рід Хастінгс. Також до списку потрапили топ-менеджери компаній OneWeb, Delta Airlines, Universal Pictures, CBS, Moody's, Nasdaq.

Раніше США запровадили персональні санкції проти сотень громадян Росії. Санкційний список було значно розширено після повномасштабного російського вторгнення в Україну. У списку – президент Росії Путін і практично все вище керівництво країни. 2 червня до переліку додано ще 17 осіб та 16 компаній, а також три яхти та три літаки, які, на думку Вашингтона, належать соратникам Путіна.

У свою чергу, російське МЗС 21 травня опублікувало перелік громадян США з 963 осіб, яким закрито в'їзд у Росію на постійній основі. Вперше стоп-лист щодо американських громадян було опубліковано російським зовнішньополітичним відомством 15 березня. Тоді до нього увійшли 13 людей, починаючи з президента Джо Байдена. Тоді ж було оголошено, що список розширюватиметься.

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