17 осіб та 16 компаній. США ввели новий пакет санкцій проти Росії
До попереднього переліку людей та компаній, щодо яких вже введено обмеження, додались нові прізвища та назви
Про це йдеться на урядовому сайті.
"Нові санкції торкнуться пов’язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ та близького соратника Путіна, фінансового керівника Сєргєя Ролдугіна, який опікується офшорними активами президента Путіна", - зазначають у комюніке.
Також до санкційного списку, зокрема, потрапили:
- Сергій Ролдугін – віолончеліст, диригент і керівник Санкт-Петербурзького будинку музики – близький соратник Путіна та є частиною системи управління його офшорними активами. Вони знайомі понад сорок років, також Ролдугін – хресний батько однієї з дочок Путіна. Під санкції потрапила також його дружина, оперна співачка Єлєна Міртова. Ролдугін вже є у санкційних списках ЄС, Британії, Австралії та Нової Зеландії.Юрій Слюсарь – керівник державної компанії "Об’єднана авіабудівна корпорація", що є важливим постачальником обладнання для російської армії;
- Віталій Савєльєв – міністр транспорту РФ, член Ради директорів "Російської залізниці" та глава Ради директорів "Аерофлоту";
- Максим Решетніков – міністр економічного розвитку РФ, який входить також до керівництва ВТБ Банку, "Російської залізниці та ВЕБ.РФ
- Ірек Файзуллін – міністр будівництва і ЖКГ, член ради директорів "Російської залізниці"
- Дмітрій Григоренко – віцепрем'єр і керівник апарату уряду РФ.
- Бізнесмен Олексій Мордашов майже зі всією своєю родиною.
Санкції передбачають замороження усіх активів на території США або під контролем громадян або резидентів США, заморожуються у тому числі активи, які прямо або опосередковано на 50% чи більше належать вказаним особам; з ними забороняються транзакції без отримання спецдозволу, який передбачений для окремих винятків, а також надання на користь цих осіб чи отримання від них коштів, товарів та послуг.
Рішення прийняте у координації з Держдепом і Міністерством торгівлі.
"Держдеп наклав санкції на п’ять російських олігархів та представників російської еліти, у тому числі речницю МЗС РФ Марію Захарову, лідера "Севергруп" і одного з найбагатших мільйонерів Росії Алєксєя Мордашова та членів родин і компанії, які пов’язані з ними. Мінторгівлі додає ще 71 особу з РФ та Білорусі у список компаній, далі обмежуючи можливості російської армії отримувати технології та інші матеріали, необхідні для продовження агресії", - інформує Мінфін США.
Як зазначає ВВС, з компаній до списку санкцій потрапили:
- O'Neill Assets Corporation, яку влада США безпосередньо пов'язує з Володимиром Путіним;
- NordGold, пов'язана із сім'єю Мордашова;
- Російська найбільша металургійна корпорація "Северсталь", яку контролює Мордашов.
Після повідомлення про нові санкції акції "Сєвєрсталі" на Московській біржі обрушилися майже на 12%. Санкції США можуть серйозно вдарити за експортними контрактами компанії - їй буде складніше проводити міжнародні платежі та отримувати доступ до логістичних ланцюжків, а частина покупців може піти через страх опинитися під вторинними санкціями.
У 2018 році у схожій ситуації опинялася інша велика російська компанія "Русал". Тоді Олегу Дерипаску довелося відмовитись від контролю над нею, щоб вивести з-під санкцій і не допустити великих фінансових втрат.
Також під американські санкції потрапили три яхти та три літаки, які, на думку Вашингтона, належать соратникам Путіна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе