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Головна Світ 17 осіб та 16 компаній. США ввели новий пакет санкцій проти Росії

17 осіб та 16 компаній. США ввели новий пакет санкцій проти Росії

2 червня, 2022 четвер
17:51
Світ санкцій проти рф

До попереднього переліку людей та компаній, щодо яких вже введено обмеження, додались нові прізвища та назви

Про це йдеться на урядовому сайті.

"Нові санкції торкнуться пов’язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ та близького соратника Путіна, фінансового керівника Сєргєя Ролдугіна, який опікується офшорними активами президента Путіна", - зазначають у комюніке.

Також до санкційного списку, зокрема, потрапили:

  • Сергій Ролдугін – віолончеліст, диригент і керівник Санкт-Петербурзького будинку музики – близький соратник Путіна та є частиною системи управління його офшорними активами. Вони знайомі понад сорок років, також Ролдугін – хресний батько однієї з дочок Путіна. Під санкції потрапила також його дружина, оперна співачка Єлєна Міртова. Ролдугін вже є у санкційних списках ЄС, Британії, Австралії та Нової Зеландії.Юрій Слюсарь – керівник державної компанії "Об’єднана авіабудівна корпорація", що є важливим постачальником обладнання для російської армії;
  • Віталій Савєльєв – міністр транспорту РФ, член Ради директорів "Російської залізниці" та глава Ради директорів "Аерофлоту";
  • Максим Решетніков – міністр економічного розвитку РФ, який входить також до керівництва ВТБ Банку, "Російської залізниці та ВЕБ.РФ
  • Ірек Файзуллін – міністр будівництва і ЖКГ, член ради директорів "Російської залізниці"
  • Дмітрій Григоренко – віцепрем'єр і керівник апарату уряду РФ.
  • Бізнесмен Олексій Мордашов майже зі всією своєю родиною.

Санкції передбачають замороження усіх активів на території США або під контролем громадян або резидентів США, заморожуються у тому числі активи, які прямо або опосередковано на 50% чи більше належать вказаним особам; з ними забороняються транзакції без отримання спецдозволу, який передбачений для окремих винятків, а також надання на користь цих осіб чи отримання від них коштів, товарів та послуг.

Рішення прийняте у координації з Держдепом і Міністерством торгівлі.

"Держдеп наклав санкції на п’ять російських олігархів та представників російської еліти, у тому числі речницю МЗС РФ Марію Захарову, лідера "Севергруп" і одного з найбагатших мільйонерів Росії Алєксєя Мордашова та членів родин і компанії, які пов’язані з ними. Мінторгівлі додає ще 71 особу з РФ та Білорусі у список компаній, далі обмежуючи можливості російської армії отримувати технології та інші матеріали, необхідні для продовження агресії", - інформує Мінфін США.

Як зазначає ВВС, з компаній до списку санкцій потрапили:

  • O'Neill Assets Corporation, яку влада США безпосередньо пов'язує з Володимиром Путіним;
  • NordGold, пов'язана із сім'єю Мордашова;
  • Російська найбільша металургійна корпорація "Северсталь", яку контролює Мордашов.

Після повідомлення про нові санкції акції "Сєвєрсталі" на Московській біржі обрушилися майже на 12%. Санкції США можуть серйозно вдарити за експортними контрактами компанії - їй буде складніше проводити міжнародні платежі та отримувати доступ до логістичних ланцюжків, а частина покупців може піти через страх опинитися під вторинними санкціями.

У 2018 році у схожій ситуації опинялася інша велика російська компанія "Русал". Тоді Олегу Дерипаску довелося відмовитись від контролю над нею, щоб вивести з-під санкцій і не допустити великих фінансових втрат.

Також під американські санкції потрапили три яхти та три літаки, які, на думку Вашингтона, належать соратникам Путіна.

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санкції проти Росії
США
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