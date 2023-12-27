Розповідь про морські дрони, розроблені СБУ, виглядає фантастичною, якби не одне але: російський ЧФ, який, як вважалося, домінував у Чорному морі, зараз притиснутий до портів базування.

Конкурувати з сучасними швидкісними морськими платформами російські судна не можуть, і низка успішних атак на них продовжила традицію поразок російських кораблів у акваторії Чорного моря.

Разом зі звільненням острова Зміїний СБУшні морські дрони стали запорукою роботи українського морського коридору, який використовується для експорту зерна та інших вантажів. Росіяни втратили перевагу на Чорному морі, яка видавалася непохитною. Україна ж підтвердила, що в сучасній війні потрібні інновації, а старі заслуги добре працюють лише у музеях.

Бойова співпраця СБУ та ЗСУ дозволила обмежити свободу дій російських кораблів в акваторії Чорного моря, результатом чого стало, зокрема, знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії.

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Про автора. Євген Магда, політолог

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