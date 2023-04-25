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Війна з Росією: хроніка
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Росія за добу війни втратила 690 військових, 12 бронемашин та 2 засоби ППО

25 квітня, 2023 вiвторок
08:15
Війна з Росією ЗСУ, контрнаступ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 187 770 тисяч військових, 3688 танків та 2437 безпілотників

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особовий склад ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано,
  • танки ‒ 3688 (+5) од,
  • бойові броньовані машини ‒ 7151 (+12) од,
  • артилерійські системи – 2863 (+14) од,
  • РСЗВ – 539 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 291 (+2) од,
  • літаки – 308 (+0) од,
  • гелікоптери – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5784 (+31) од,
  • спеціальна техніка ‒ 345 (+6).

Остаточні дані уточнюються.

  • 23 квітня ЗСУ ліквідували 690 окупантів, 3 танки, 4 БПЛА та гелікоптер.  
  • Авіація Сил оборони за добу, 23 квітня, завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. 
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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