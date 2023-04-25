Росія за добу війни втратила 690 військових, 12 бронемашин та 2 засоби ППО
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 187 770 тисяч військових, 3688 танків та 2437 безпілотників
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2023 року РФ втратила в Україні:
- особовий склад ‒ близько 187770 (+690) осіб ліквідовано,
- танки ‒ 3688 (+5) од,
- бойові броньовані машини ‒ 7151 (+12) од,
- артилерійські системи – 2863 (+14) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 291 (+2) од,
- літаки – 308 (+0) од,
- гелікоптери – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2437 (+24),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5784 (+31) од,
- спеціальна техніка ‒ 345 (+6).
Остаточні дані уточнюються.
- 23 квітня ЗСУ ліквідували 690 окупантів, 3 танки, 4 БПЛА та гелікоптер.
- Авіація Сил оборони за добу, 23 квітня, завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
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