Росія за добу втратила в Україні 670 військових, 10 дронів, РСЗВ і два танки
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 184,4 тис. російських військових, 3667 танків, 2386 безпілотників і 539 реактивних систем залпового вогню
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 20 квітня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 184 420 (+670) осіб,
- танків – 3667 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 7120 (+10) од,
- артилерійських систем – 2825 (+6) од,
- РСЗВ – 539 (+1) од,
- засоби ППО – 285 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2386 (+10),
- крилаті ракети – 911 (+0),
- кораблі/катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5707 (+15) од,
- спеціальна техніка – 332 (+2).
Остаточні дані уточнюють.
- Генштаб ЗСУ також повідомив, що за минулу добу українські захисники знищили 21 ворожий "Шахед" із 26 запущених, а також відбили 55 атак.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе